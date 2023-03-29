جولة مفاجئة لرئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بمعرض "أهلا رمضان"

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة بمعرض أهلا رمضان الرئيسي بحديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث، وذلك للتأكد من توافر المخزون السلعي بالمعرض، وتوافر عروض مناسبة للسلع الغذائية.

وأكد رئيس الغرفة إلى المعرض يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدا كان هناك فى الفترة الماضية شكاوي طفيفة تم بحثها مع مديرية التموين باِعتبارها جهة رقابية على الأسعار.

وأشار عثمان إلى أن الغرفة وفرت 3000 شنطة رمضان بالتعاون مع مديرية التموين، خلال الفترة الماضية، سعر الشنطة 95 جنيها بدلا من 135 جنيها، حيث تحتوي الشنطة على 2 كيلو أرز معبء ممتاز سعر الكيلو 15 جنيها، و2 كيس سكر ممتاز سعر الكيس 15 جنيها، وزجاجة زيت خليط 700مم بسعر 35 جنيها، ومازالت الشنطة متوفرة.

وأكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية على أنه يجري متابعة المعرض بصفة مستمرة من قبل غرفة العمليات واللجنة المشكلة للرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، للتأكد من جودة المعروضات، و أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

واشار عثمان إلى أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والإستهلاكية واللحوم والدواجن، بالإضافة إلي ياميش رمضان، والتوابل بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلي منتجات متنوعة من مشغولات يدوية و فخار و ادوات منزلية وغيرها.

ويقام المعرض تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون، وزير التجارة والصناعة، وزير التموين والتجارة الداخلية.