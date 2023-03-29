اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 03:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة القاهرة تناقش اليوم مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بكليات الجامعة

الأربعاء، 29 مارس 2023 03:27 م
جامعة القاهرة تناقش اليوم مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بكليات الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يترأس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة اجتماع مجلس الجامعة الذى من المقرر أن ينطلق بعد قليل بحضور نواب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء كليات الجامعة، وينعقد الاجتماع بمسرح قبة جامعة القاهرة.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات الهامة منها استعراض الدكتور محمد الخشت نتائج تقرير التصنيف الانجليزى لترتيب جامعة القاهرة فى التصنيف العالمى وتقدمها ضمن قائمة أفضل 50  جامعة على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة انتظام الدراسة فى رمضان، بالإضافة إلى متابعة عقد امتحانات الميد تيرم بالإضافة إلى مناقشة مشروعًا جديدًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية في مختلف كل كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، والتى تم اطلاقها فى المرحلة الاولى بكلية الآداب ، بتمويل يتراوح من 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع بحثي، حيث من المقرر ان يتم طرح تطبيق المشروع وكافة تفاصيل مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بما يضمن إحداث تقدم كبير في العلوم الإنسانية والاجتماعية بهدف تطويرها.


التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

مجلس جامعة القاهرة

محمد الخشت



الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: الجامعات أصدرت أكثر من 160 مجلة وكتابا حول تغيرات المناخ

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:19 ص

تعرف على شروط التقدم لمنح برنامج التعاون المصرى الفرنسى بالتعليم العالى

الأربعاء، 29 مارس 2023 08:00 ص

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بندب الدكتور شريف صالح للقيام بأعمال الإدارة المركزية للطلاب الوافدين

الثلاثاء، 28 مارس 2023 08:04 م

حصاد الوزارات.. التعليم العالى تعلن إنشاء مستشفى جديد بجامعة بنها بمليار جنيه

الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:00 م

التعليم العالى تعلن إنشاء المستشفى الجامعى الجديد بجامعة بنها بمليار جنيه

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:24 ص

التعليم العالى: برتوكول تعاون بين مركز بحوث الفلزات لدعم استخدام سبائك الصلب المحلية

الإثنين، 27 مارس 2023 01:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة