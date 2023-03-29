اليوم السابع
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ثقافة الوادى الجديد تنفذ فعاليات دينية وثقافية مساء اليوم ضمن ليالى رمضان

الأربعاء، 29 مارس 2023 11:51 ص
ثقافة الوادى الجديد تنفذ فعاليات دينية وثقافية مساء اليوم ضمن ليالى رمضان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلنت ابتسام عبد المريد القائم بأعمال مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، عن تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بجميع المواقع الثقافية طوال الشهر الكريم ووجهت الدعوة لجميع أبناء المحافظة للحضور والمشاركة فى هذه الفعاليات والتى تبدأ من اليوم الأربعاء 7 رمضان وتستمر حتى 19 من الشهر الكريم.
 
وقالت مديرة الفرع إن فعاليات اليوم تتضمن تنظيم محاضرة دينية بقصر ثقافة الخارجة بالتعاون مع وزارة الأوقاف بعنوان(مكارم الاخلاق في الرسائل المحمدية) الساعة 9 مساء بقاعة الندوات، ومحاضرة دينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف بقصر ثقافة الطفل بالخارجة بعنوان( أمى جنتى)، وأيضا محاضرة ثقافية بعنوان (دور المحميات الطبيعية في تنمية السياحة البيئية) الساعة 9 مساء بقصر الطفل.
 
وأكدت مديرة الثقافة بالمحافظة أن الفعاليات تتضمن أيضا سهرة رمضانية ببيت ثقافة ناصر الثورة تشمل محاضرة ثقافية وورشة فنون تشكيلية وفقرة انشاد دينى وعرض لفرقة الخارجة للفنون الشعبية، الساعة 9 مساء، وسهرة رمضانية بقصر ثقافة موط تتضمن، محاضرة ثقافية وورشة فنون تشكيلية للاطفال وفقرة إنشاد دينى وفقرة اكتشاف مواهب.

 


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