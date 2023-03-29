تونس وسويسرا تؤكدان المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والعزم المشترك على تطويره

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أشاد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج وJosef Renggli، سفير الكونفدراليّة السّويسرية بتونس، بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية والتّعاون المثمر القائم بين البلدين والعزم المشترك على تطويره خاصّة في مجال الاستثمارات السّويسرية بتونس.

جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار للسفير السويسري بتونس والذي هنأه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، وذلك وفقًا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية الثلاثاء.

وأكد السفير السويسري، على الأهمّية التي توليها بلاده لعلاقات الصّداقة والتّعاون مع تونس، كما يتجلّى من خلال برنامج التّعاون للفترة من 2021 إلى 2024، مبرزًا استعداد سويسرا لمواصلة التعاون مع تونس ضمن البرامج المستقبلية.