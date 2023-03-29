توزيع شنط رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن، عدة فعَّاليات استهدفت الوصول إلي الحالات الأَولى بالرعاية ومستحقي الدعم في أماكن تواجدهم وحتى منازلهم؛ لتوصيل الدعم من مواد غذائية ولحوم وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،

حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية باستلام 2 طن من لحوم الأوقاف وتوزيعها على خمسة إدارات بالتساوي، بواقع 400 كيلو على كل إدارة وهم، مركز ومدينة الإسماعيلية - التل الكبير - القصاصين - فايد - القنطرة شرق.

وفي سياق متصل، تم استلام 2800 شنطة رمضان من الأوقاف وتسليم إدارة فايد 1400 شنطة وتسليم إدارة القنطرة شرق 1400 شنطة لتوزيعهم طبقًا لكشوفات تكافل وكرامة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك الحالات التي تم دراستها عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف بالإسماعيلية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن محافظ الإسماعيلية دائمًا ما يُولِّي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.