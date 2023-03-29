تفويض أممى لمحكمة العدل الدولية بالإشراف على التزام الدول بمكافحة تغير المناخ

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة، الأربعاء، بالإجماع قراراً "تاريخياً" يطلب من محكمة العدل الدولية بالإشراف على "واجبات" الدول في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.



وقال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش خلال كلمة داخل اجتماع الجمعية: "سوياً، أنتم تكتبون التاريخ"، معتبراً أنّه حتّى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على "اتّخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها".