تعرف على القطاعات الصناعية التى ارتفع انتاجها فى يناير الماضى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يناير الماضى، حيث بلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية" نحو 105.69 مقابل 108.58 خلال شهر ديسمبر 2022 نهائى بنسبة انخفاض بلغت 2.66٪.



الرقم القياسى للصناعات التحويلية

وأظهرت البيانات أبرز القطاعات الصناعية التى شهدت ارتفاعا خلال هذا الشهر، وفقا لما يلى:

بلغ الرقم القياسى لصناعة المنتجات الغذائية 155.21 خلال شهر يناير 2023، مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث بلغ 130.40 بنسبة ارتفاع قدرها 19.03٪، وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق مع دخول موسم رمضان.

بلغ الرقم القياسى لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 92.51 خلال شهر يناير 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث بلغ 84.57 بنسبة ارتفاع قدرها 9.39٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق.



المنتجات الغذائية

وفى المقابل بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 92.60 خلال شهر يناير 2023 مقارنة بشهـر ديسمبر 2022، حيث بلغ 97.32 بنسبة انخـفـاض قدرها 4.85٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 90.99 خلال شهر يناير 2023 مقارنة بشهر ديسمبــر 2022 حيث بلغ 127.96 بنسبة انخفاض قدرها 28.89٪.

وأجرى جهاز الإحصاء، تحديث لمنهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.