تشييع جنازة الناقد السيد إمام بمسقط رأسه فى دمنهور .. صور

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة اليوم الاربعاء تشييع جنازة الناقد والمترجم الكبير السيد إمام الذى وافته المنية فجر اليوم بعد صراع مع المرض.

وصلى عدد من الكتاب والمثقفين وعلى رأسهم الروائى المعروف طارق إمام نجل الفقيد والأديب رضا إمام شقيق المتوفى الجنازة على جثمان الناقد الكبير بمسجد الشهداء بمدينة دمنهور تمهيدا لدفنه بمقابر العائلة.

وكان الروائى طارق إمام نجل الفقيد قد أعلن فجر اليوم على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى وفاة والدة وقال "أنعى لكم أبى.. السيد إمام فى ذمة الله".

يذكر أن الناقد والمترجم الكبير السيد إمام ولد عام 1945 وينتمى إلى محافظة البحيرة تخرج فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية ويعد أحد رموز الترجمة وحركة التنوير المعاصرين بعد مشوارٍ من العطاء استمر قرابة النصف قرن قدّم خلالها عشرات الكتب والترجمات الهامة للمكتبة العربية.

ترأس السيد إمام نادى الأدب بمحافظة البحيرة لعدة دورات متتالية، وعمل مستشارا أدبيا لمجلة الثقافة الجديدة لسنوات طوال وقامت وزارة الثقافة بتكريمه لدوره البارز فى مجال الأدب وفى تطوير المنظومة الثقافية فى مصر عامة وفى محافظة البحيرة خصوصا.

كما قام ملتقى الشارقة الثقافى بدولة الإمارات العربية بتكريم الناقد الكبير السيد إمام فى دورته الأولى وذلك بدار أوبرا دمنهور.

وترجم السيد إمام الذى ينتمى إلى جيل السبعينيات عشرات الكتب النقدية فى النظرية الأدبية وكذلك أشهر الكتب الموسوعية والأدبية مثل ألف ليلة وليلة أو الليالى العربية لأورليش مارزوف وريتشارد فان لى وأقنعة بارت والشعرية البنيوية لجوناثان كلر ووتعليم ما بعد الحداثة - المتخيَّل والنظرية لبرندا مارشال والعولمة لجورج ريتزر، وقاموس السرديات لجيرالد برنس.

كما ترجم السيد إمام كتب الناقد العالمى إيهاب حسن الذى يعيش فى الولايات المتحدة مثل كتاب تحولات الخطاب النقدى لما بعد الحداثة والخروج من مصر ومشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية وسبعة تأملات فى العصر وتطور ما بعد الحداثة.