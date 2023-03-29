تسليم عقود الوحدات الصناعية الجديدة بالفيوم الجديدة

سلَّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يرافقهما الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عقود المرحلة الأولى للوحدات الصناعية للمستفيدين، خلال الحفل الذي نُظم بقاعة الاجتماعات، بمقر جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة.

وتفقد المحافظ، ورئيس الهيئة ومرافقوه، تفقدا عددًا من الوحدات بالمجمع الصناعي على أرض الواقع بالمدينة نفسها، استمرارًا لاحتفالات محافظة الفيوم بعيدها القومي، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

حضر التسليم، كلا من اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وااللواء طارق جمال الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ومحمد سلطان، رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشرف درويش، مدير فرع الجهاز بالفيوم، وعدد من المستفيدين بالوحدات الصناعية.

وهنأ "الأنصاري"، المستفيدين بالوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي بمدينة الفيوم الجديدة، بتسلم عقود وحداتهم، للبدء في التصنيع والإنتاج، بما يفتح أبوابًا جديدة للرزق، ويوفر فرصًا متنوعة للعمل، مشيرًا إلى أنه تابع بنفسه المجمع الصناعي منذ مراحله الإنشائية الأولى، والمقام على مساحة 52 فدانًا، مشيدا بدور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهودها المثمرة من خلال تعاونها البناء مع محافظة الفيوم، بما أسهم في سرعة الانتهاء من أعمال المجمع الصناعي، وطرح وحداته الصناعية أمام المستثمرين.

وأضاف، أن مختلف دول العالم تسير على مسارين للتنمية الإقتصادية، الأول، التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال الميكنة الزراعية المتطورة، والأساليب الحديثة للري، والمسار الثاني هو التنمية الصناعية بداية من الصناعات الحرفية الصغيرة، وصولًا للصناعات الثقيلة، كونهما مسارين من مسارات الضمانة الأكيدة للاستقرار الإقتصادي الممتد.