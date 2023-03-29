اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 11:52 م
أكرم القصاص
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بوتين يدعو إلى عدم التسرع أو التباطؤ في التعامل مع التضخم

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:30 م
بوتين يدعو إلى عدم التسرع أو التباطؤ في التعامل مع التضخم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن اتجاهات الطلب المحلي يجب أن تتماشى مع إرشادات التضخم.


وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء الروسي، بحسب وكالة "تاس"، أن "ديناميات الطلب المحلي يجب أن تتماشى مع إرشادات بنك روسيا بشأن التضخم، ومن المهم منع كل من التسارع والتباطؤ المفرط [في التعامل مع معدل التضخم]".

 
وأوضح أن الاقتصاد الروسي يُظهر ديناميكيات إيجابية، مطالبا الحكومة بالعمل على اتخاذ قرارات سريعة وتجنب البيروقراطية غير الضرورية في الإجراءات.


وأشار خلال الاجتماع إلى أن تعافي الاقتصاد الروسي لا ينبغي أن يؤدي إلى استرخاء المسؤولين، فمن الممكن أن تؤثر العقوبات في المستقبل تأثيرا سلبيا على الوضع الاقتصادي في روسيا.


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