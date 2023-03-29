اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 10:20 م
أكرم القصاص
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بوتين: ارتفاع حجم التبادل التجاري لروسيا مع الشركاء الأجانب الرئيسيين

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:00 م
بوتين: ارتفاع حجم التبادل التجاري لروسيا مع الشركاء الأجانب الرئيسيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن حجم التجارة الخارجية لروسيا مع شركائها الدوليين الرئيسيين آخذ في النمو.


وأوضح بوتين - في اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء الروسي اليوم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية أن تنشيط حركة التجارة الخارجية مع شركاء روسيا راجع إلى تيسير الخدمات والأمور اللوجستية.


كما أكد الرئيس الروسي أنه لا يزال هناك العديد من المهام الرئيسية يتعين القيام بها؛ من بينها: العمل على زيادة سعة القدرة التخزينية لحوض بحر آزوف والبحر الأسود، إلى جانب رفع مستوى الطاقة في البلاد.


بوتين

فلاديمير بوتين

الاقتصاد الروسى

روسيا



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