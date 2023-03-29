واتهم بلينكنـ في الحلقة النقاشية التي تستضيفها الخارجية الأمريكية حول آفاق تحقيق "سلام عادل ودائم في أوكرانيا"، الثلاثاء ـ روسيا بعدم الرغبة في إنهاء الصراع في أوكرانيا، قائلاً إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول اكتساب بعض الوقت من تجميد الصراع في أوكرانيا حتى يسمح لموسكو بتعزيز مكاسبها وإعادة تنظيم جيشها مرة أخرى لشن هجوم جديد على كييف".

وشدد وزير الخارجية الأمريكية، على تأييد بلاده لتطبيق الهدنة وتجميد الصراع في أوكرانيا، ولكن بشكل حذر من نوايا روسيا، مضيفًا "لا أحد يريد السلام أكثر من الشعب الأوكراني لأنه يعاني انعدام السلام من هذا العدوان".



وقال بلينكنـ خلال الجِلسة النقاشية التي أوردت قناة (الحرة) الأمريكية مقتطفات منها ـ إن "الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا لا تشكل عدوانًا على شعبها فحسب بل تشكل عدوانًا على النظام العالمي الدولي"، مشددًا على ضرورة أن يكون السلام في أوكرانيا عادلاً ومستدامًا على أرض الواقع.