وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية:" يشارك في هذه التدريبات أكثر من 3 آلاف عسكري ونحو 300 قطعة من المعدات، وستقوم لجنة من قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بالتحقق من تناسق عمل العسكريين فى أداء وتنفيذ المهام". وأضاف المصدر:"أن هذه التدريبات تجري وفقا لخطة الإعداد والتدريب لهذا العام"، مشيرا إلى أن قوات الصواريخ الاستراتيجية ستنفذ تدريبات في مجال التمويه والتصدي لوسائل الاستطلاع الجوى الحديثة بالتعاون مع تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية المركزية والقوات الجوية الروسية.

وتابع:"سيتم خلال التدريبات تركيز الاهتمام بشكل خاص على استخدام الطائرات بدون طيار من مختلف الفئات والأنواع"، موضحا أن تمرين القيادة والأركان بمشاركة تشكيل "نوفوسيبيرسك" الصاروخي سيحدد المستوى العام للتدريب القتالي لهذه الفرقة وسيساعد في تقييم قدرات الأسلحة الحديثة والمعدات الخاصة.

يُذكر أن صواريخ "إر إس – 24 يارس"، هي منظومة استراتيجية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، وهي تعديل محدث لمنظومات "توبول-إم" الاستراتيجية.

ويبلغ مدى صاروخ "يارس" 12000 كلم؛ ما يسمح بإصابة أبعد المواقع في العالم، وبالإضافة إلى ذلك تصل سرعة الصاروخ إلى 14 ماخ من سرعة الصوت، ويمكن أن تعادل قوته التفجيرية الإجمالية مليون طن.