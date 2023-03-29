اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 11:48 م
أكرم القصاص
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انخفاض انتاج روسيا من النفط بنحو 300 ألف برميل يومياً في مارس

الأربعاء، 29 مارس 2023 11:00 م
انخفاض انتاج روسيا من النفط بنحو 300 ألف برميل يومياً في مارس النفط - أرشيفية
وكالات

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قال مصدران مطلعان، الأربعاء، إن إنتاج روسيا من النفط انخفض بنحو 300 ألف برميل يومياً في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس الجاري، وذلك ضمن خطة موسكو لخفض إنتاجها لمواجهة العقوبات الغربية التي فرضت عليها جرّاء العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وبحسب رويترز نقلا عن مصادر، فإن إنتاج روسيا من النفط الخام باستثناء مكثفات الغاز، بلغ نحو 9.78 مليون برميل يومياً في هذه الفترة، انخفاضاً من نحو 10.07 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي.

وتستهدف روسيا خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً، أو نحو 5%، إلى 9.5 مليون برميل يومياً في المتوسط حتى يونيو المقبل.

 

 


النفط

النفط الروسى

انتاج روسيا من النفط

العقوبات الغربية



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