المنوفية تحتفل باليوم السنوى للجامع الأزهر بكلية أصول الدين بشبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

أناب اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، لحضور فعاليات احتفالية الأزهر الشريف باليوم السنوي للجامع الأزهر بقاعة كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بشبين الكوم.

جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبحضور الشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، والدكتور خالد نصر عميد كلية الدعوة وأصول الدين، والدكتور محمد أبو زيد مدير منطقة الدعوة والإعلام الدينى، ونيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، ووكيل مديرية الأوقاف وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من أساتذة وطلاب جامعة الأزهر، والمنسق العلمى برواق شبين الكوم.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيديو كلمة افتتاحية لشيخ الأزهر هنأ خلالها القيادة السياسية وجموع الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أننا اليوم بصدد الاحتفال بمرور 1083 عام على تأسيس الأزهر الشريف في السابع من شهر رمضان، مشيراً إلى الدور الرائد لمؤسسة الأزهر الشريف فى نشر الفكر الوسطى و العلوم الدينية والطبيعية لخلق جيل واعي قادر على المشاركة في التنمية والازدهار ، فضلاً عن أداء رسالته السامية في إعلاء قيم الإسلام بأنحاء العالم من خلال خريجى جامعة الأزهر كونها أحد أهم الصروح العلمية العريقة.

وفى كلمته نقل السكرتير العام تحيات وتقدير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لمؤسسة الأزهر الشريف شيخاً وجامعة، مثمناً الدور المحورى للأزهر الشريف في عملية التنمية التي تقودها الدولة إنطلاقاً من مسئوليته الدينية والوطنية ونشر الخطاب الوسطي المعتدل وتعزيز التوعية والتثقيف الديني على مختلف الأصعدة.

فيما أعرب مطران المنوفية عن اعتزازه بمدى التعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات الدينية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف، مثمناً دور محافظ المنوفية لما له من أيادى بيضاء في تحقيق تنمية شاملة بمختلف القطاعات بالشارع المنوفى ، مؤكداً بأن هذا اليوم أحد أيام مصر العظيمة وتجسيداً للوحدة الوطنية .

وخلال الحفل تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر منذ نشأته ودوره في حمل الرسالة الإسلامية والتعليمية وحفظ التراث الدينى، وفى نهاية الحفل تم تكريم الفائزين بمسابقة " الأزهر الشريف ودوره في حفظ الدين والوطن"، فيما تم إهداء درع الأزهر الشريف لمحافظ المنوفية تسلمه عنه السكرتير العام تقديراً لدعمه الدائم لمؤسسة الأزهر، وكذا تكريم عدد من العلماء ورجال الدين والدعوة بالمحافظة.