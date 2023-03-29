المشدد 6 سنوات لربة منزل بتهمة حيازة 35 لفافة هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام ، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهمة "ر.خ.ا" وتغريمها مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها في الاتجار بالمواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 31581 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة محربك، يفيد بضبط المتهمة وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، من خلال أحد المصادر السرية بتواجد المتهمة "ر.خ.ا" 23 سنة ربة منزل، تزاول نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية من القسم، وتبين من خلال المراقبة أنها تبيع لأحد عملائها لفافة لجوهر الهيروين المخدر من كيس بحوزتها، فتم القبض عليها واتنزع الكيس منها، بينما لاذا العميل بالفرار.

وبتفتيش الكيس المضبوط، تبين أن بداخله عدد 31 لفافة و4 قطع متحجرة لمخدر الهيروين، وبحوزتها مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمة، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بإحرازها المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة، تبين أن اللفافات والقطع المتحجرة المضبوطة بحوزة المتهمة تحتوي علي مخدر الهيروين، وزنت 32.62 جراما، وأن المتهمة قد ارتكبت الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالتها إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمة.