المشدد 15 سنة لعامل وراعى غنم لحيازتهما 190 طربة حشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة ، وسكرتير الجنايات محمد عثمان، بالسجن المشدد 15 عاما لكل من " أ.ص.س" و"إ.ج.ع" وغرامة مالية قدرها 100 الف جنيه، مما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة.



تعود احداث القضية المقيدة، برقم 10745 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام كل من " " أ.ص.س" عامل مقيم محافظة الإسماعيلية ، و " إ.ج.ع"راعي غنم مقيم محافظة الإسماعيلية ، بمزوالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ، وعلي اثر ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهمين ، وعقب اتصال تليفوني من أحد المصادر السرية انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجد المتهمين، وتمكنوا من ضبطهما.

بتقتيش المتهم الثاني عثر معه علي حقيبة كبيرة الحجم وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي بداخلها علي عدد 189 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما اقرا باحرازهما وحيازتهما المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ،وأن المتهمان قد ارتكبا الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .