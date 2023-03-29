المشدد 10 سنوات لـ 10 أشخاص خطفوا تاجرًا وصوروه بملابس داخلية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام ، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة لكل من حضوريا " م.ع.م"، و" م.م.س" و" ز.ن.ف" و " ع.أ.ع" و" م.ر.م" و " س.س.ر"، و " م.خ.م" وغيابيا لكل من " م.م.م" ،و" ي.م.ش" و" أ.م.ش" بالسجن المشدد 10 سنوات ، ومصادرة المضبوطات والزمتهم بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم ، بالخطف بالتحايل والاكراه واحتجاز بدون وجه حق ،وسرقة منقولات ،واكراه علي توقيع وحازوا أسلحة بيضاء ومسدس صوت .





تعود احداث القضية المقيدة، برقم 22068 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بقيام المتهمين فيما بينهم بخطف المجني عليه "ع.ص.ث"تاجر سيارات، والتعدي عليه بدائرة القسم .





كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه علي اثر إتفاق سابق بين المتهم الأول " م.ع.م" تاجر احجار كريمة محافظة الشرقية ، وبين المجني عليه " ع.ص.ث" تاجر سيارات محافظة الجيزة ، بعد أن كان عارض سيارة للبيع ،وتوجة المجني عليه الي محافظة الإسكندرية للتقابل معه وإتمام الاتفاق وبوصوله إصطحبه المتهم السادس " س.س.ر" والمتهم السابع " م.خ.م" بواسطه أحدي السيارات الي أحد المساكن المطله علي البحر ،وما أن وصل إلي وجهتهم حتي فؤجئ بجميع المتهمين من الاول الي السابع يقوموا بالتعدي عليه بالضرب، واحدثوا به إصابات ثم كبلوه وقاموا بسرقة المبلغ المالي بحوزته والمنقولات خاصته ،حال إحراز المتهم الثاني سلاح أبيض مسدس ثبت أنه محدث صوت ،وقاموا باكراه علي التوقيع لعدد 10 إيصالات امانة ، وتجريده من ملابسه وتصويره بملابسه الداخلية ،مستخدمين في ذلك هاتف محمول ،مهددين اياه بنشر ما قاموا بتصويره في حالة الابلاغ عن الواقعة وتركوه في اليوم التالي فقام بإبلاغ الشرطة ،وتحرر محضر بالواقعة ،وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمين .





