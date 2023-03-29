الكشف على 1059حالة فى قافلة طبية مجانية بالجرايشة بالإسماعيلية ضمن حياة كريمة

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بوحدة الجرايشة، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة أبوصوير، وذلك على مدار يومين، حيث استقبلت القافلة 1059حالة ضمن خطة القوافل العلاجية، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفورى، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدة أنه تم استقبال 348 مواطن بعيادة الباطنة و100مواطن بالجراحة و 67 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 23 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 280حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 158حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 38 حالة كما استقبلت عيادة الأسنان 43 حالة وحالتين بوحدة الأشعة.