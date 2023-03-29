القبض على المتهم بقتل آخر بسكين فى مشاجرة بمنطقة المرج

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على آخر باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى وفاته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر ادعاء مشاجرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول: المتوفى) (طرف ثان: أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضـرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.