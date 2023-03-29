اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل آخر بسكين فى مشاجرة بمنطقة المرج

الأربعاء، 29 مارس 2023 11:57 ص
القبض على المتهم بقتل آخر بسكين فى مشاجرة بمنطقة المرج رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على آخر باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى وفاته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر ادعاء مشاجرة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول: المتوفى) (طرف ثان: أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضـرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

امن القاهرة

جرائم القتل

سلاح ابيض

وزارة الداخلية



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