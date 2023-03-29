القابضة للغزل: تشغيل 4 محالج قطن جديدة بكفاءة عالية

كتب عبد الحليم سالم

تواصل 4 محالج قطن جديدة العمل بكفاءة فى حليج الأقطان ،سواء قطن 95 وجه قبلى، أو بقية أقطان وجه بحرى، بما يضمن جودة الأقطان، وخلوها من الشوائب، مما يزيد من جودة القطن ،وذلك فى الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات.

وبحسب تقرير سابق ل لقابضة للقطن والغزل والنسيج فإن المحالج الجديدة التى تتكلف نحو مليار جنيه ،تعمل وفق أحدث تكنولوجيا فى عملية حليج الأقطان التى تتم آليا دون تدخل يدوى لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكترونى حديث فى المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج.

كشف مصدر بالقابضة للقطن والغزل ل" اليوم السابع" إن قرار الاكتفاء ب4 محالج ،وارجاء تدشين محلجين جديدين يرجع الى استيعاب المحالج الأربعة لكميات القطن التى يتم انتاجها حاليا ، وبالتالى لا حاجة لها .

وأشار المصدر إن نتائج الاقطان المحلوجة فى المحالج الجديدة عالية الجودة ، وخالية تماما من الشوائب ،عكس ما كان يحدث في بعض المحالج القديمة ، لافتا إن المحالج الجديدة تعمل بها أمريكا والعديد من دول العالم وتعمل بتكنولوجيا أمريكية هندية.