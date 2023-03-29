الفاتيكان: البابا فرنسيس متواجد بأحد المستشفيات لإجراء فحوصات

وكالات

قال متحدث باسم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن البابا يتواجد فى المستشفى لإجراء فحوصات كانت مقررة سلفاً.

ومن جهة أخرى، احتفل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الذى يبلغ من العمر 86 عاما، بمرور 10 سنوات فى منصبه، مع جدول ملئ بالخطط والأزمات، ولكنه البابا الذى سمح بدور أكبر للنساء داخل الفاتيكان، حسبما قالت صحيفة الديباتى الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن البابا فرانسيس، هو البابا الذى يريد المزيد من النساء فى قيادة الفاتيكان، حيث أنه خلال السنوات العشر من البابا، ارتفعت نسبة النساء العاملات فى الفاتيكان من 19.2% إلى 23.4%، وهذه البيانات، التى كشفت عنها وسائل الإعلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البيانات، التى كشفت عنها وسائل الإعلام فى الكرسى الرسولى فى يوم المرأة العالمى، لا تزال غير متماشية تمامًا مع رؤية البابا، الذى وجه فى نفس اليوم دعوة واضحة لحضور أكبر للمرأة فى مناصب المسؤولية فى المجتمع وفى الكنيسة.

ووفقا لآخر البيانات، فإن البابا لديه حاليا 1165 موظفا، مقارنة بـ 846 لديه فى بداية منصبه فى عام 2013، فى منظمة العمل بالفاتيكان.