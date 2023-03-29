العراق وصندوق النقد الدولي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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أكدت وزير المالية العراقي طيف سامي محمد، اليوم الأربعاء، تطلع العراق إلى مزيد من التعاون مع صندوق النقد الدولي، لبرامج الحكومة الإصلاحية التي تنفذها في قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار ومشاريع التنمية المستدامة.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن وزير المالية استعرضت، خلال لقائها المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، عددا من الملفات ذات الصلة بإطار التعاون المشترك بين الجانبين، أبرزها تقديم الاستشارات الفنية اللازمة من قبل الصندوق لتعزيز خطط الإصلاحات المالية، إلى جانب إشراك الخبراء الدوليين في عملية تطوير أداء القطاع المصرفي وتحسين الأنظمة المحاسبية وعمل الموازنة.



ومن جهته، أعرب المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في العراق، عن تفاؤله في أن يشهد الاقتصاد العراقي تحسنا في معدلات النمو السنوية، وأن ينعكس هذا التحسن على دعم باقي القطاعات التنموية.