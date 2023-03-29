العراق: القبض على داعشي يعمل ناقلاً لقطاع شمال بغداد

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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على داعشي كان يعمل ناقلاً لقطاع شمال بغداد ضمن قطاع الكرمة.



وقال المصدر - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إنه بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية ومع القوة الأمنية بقطاع النصر والسلام (الجيش العراقي) في منطقة الحصوة حي ٧ آلاف، وبمعلومات استخبارية دقيقة تم اعتقال أحد العناصر الخطرة لتنظيم داعش الإرهابي يدعى عبد الرحمن علي عناد شيحان اللهيبي والمكنى بـ(أبو عائشة)"، وكان يعمل ضمن ولاية الفلوجة قطاع الكرمة كناقل لقاطع شمال بغداد.



وتم تسليم الإرهابي إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.