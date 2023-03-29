الصحة تكشف خدمات المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية و علاج الإدمــــــــان التى تقدم خدماتها بالمجـــــــــــان .

وأضافت وزارة الصحة والسكان: توفر المنصة خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان وتستهدف جميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كل من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا .

واستكملت : يقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان