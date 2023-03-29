الصحة العالمية تحذر من انتشار ماربورج فى أفريقيا.. يحول المرضى لأشباح

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إن خطر الإصابة بفيروس ماربورج مرتفع للغاية فى إفريقيا، حيث ينتشر العامل الممرض بمعدل وفيات بنسبة 90% إلى المناطق المكتظة بالسكان لأول مرة.



الخفافيش سبب انتشار ماربورج

وأضافت منظمة الصحة العالمية، إن ماربورج أصاب 29 فى غينيا الاستوائية، و8 فى تنزانيا، موضحة أن خطر انتشار الفيروس الشبيه بالإيبولا فى أجزاء من وسط إفريقيا مرتفع.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطر الإصابة بفيروس ماربورغ مرتفع للغاية وسط موجة قاتلة فى إفريقيا، وانتشر الفيروس الذى يتراوح معدل وفياته بين 25 و90% من المناطق الريفية فى غينيا الاستوائية إلى مناطق أكثر كثافة سكانية ومراكز نقل رئيسية، مما يزيد من مخاطر انتقال العدوى.



فيروس ماربورج

تم اكتشاف ما لا يقل عن أربع حالات فى العاصمة التجارية للبلاد باتا، وهى مدينة ساحلية رئيسية للبضائع يبلغ عدد سكانها حوالى 200 ألف شخص حيث تقلع وتصل الرحلات الجوية الدولية إلى البلدان المجاورة، الجابون والكاميرون المجاورتان فى حالة تأهب قصوى.

يُعتقد أن الفاشية الحالية فى غينيا الاستوائية هى رابع أكبر انتشار على الإطلاق، توفى 7 أشخاص هناك منذ منتصف فبراير، وأحصى المسؤولون 29 حالة مؤكدة ومحتملة، ارتفاعًا من 16 الأسبوع الماضي. فى تنزانيا، كانت هناك 8 حالات حتى 22 مارس، تأكد وفاة 5 منها.

أضافت منظمة الصحة العالمية، فى تحذير فى عطلة نهاية الأسبوع أن الخطر على الصعيد الوطنى فى تنزانيا للإصابة بفيروس ماربورج مرتفع للغاية، فى حين أن المخاطر دون الإقليمية عالية، والمخاطر الإقليمية معتدلة، موضحة، أنه تم تقييم المخاطر على المستوى العالمى على أنها منخفضة، كما يسبب مرض فيروس ماربورج (MVD) مجموعة من الأعراض، بما فى ذلك الحمى الشديدة والصداع الشديد وآلام العضلات وآلام البطن والتشنجات والغثيان والقيء والإسهال.

يتخذ مرضى ماربورج مظهرًا يشبه الأشباح تقريبًا بملامح مرسومة وخمول كبير مثل الإيبولا، إنها حمى نزفية، مما يعنى أنها تسبب نزيفًا من أعضاء متعددة داخل الجسم، فى المراحل المتأخرة من المرض، غالبًا ما يبدأ المريض بالنزيف من فتحات مختلفة

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: "تأكيد هذه الحالات الجديدة هو إشارة حاسمة لتكثيف جهود الاستجابة لإيقاف سلسلة الانتقال بسرعة وتجنب تفشى محتمل على نطاق واسع وخسائر فى الأرواح".

أكدت هيئة الصحة العالمية، أنه على المستوى العالمى، يُعتقد أن المخاطر منخفضة، حيث أن الفيروس مستوطن فى مناطق وسط أفريقيا بما فى ذلك أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما ظهر فى السابق فى كينيا، وفى تنزانيا، اتصل مسؤولو الصحة بما لا يقل عن 161 شخصًا يُعتقد أنهم كانوا على اتصال بالمصابين، وتوجد الحالات فى مدينة بوكوبا الشمالية بإقليم كاجيرا التى يقطنها 120 ألف شخص.

وقالت الصحيفة، ينتشر فيروس ماربورج من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد، على الرغم من أنها ليست قاتلة دائمًا، إلا أنها تقتل ضحاياها بين ربع و90% تقريبًا من الوقت.

اتخذ المسؤولون الكينيون خطوات لزيادة المراقبة وتعزيز البنية التحتية للاختبار على طول الحدود مع أوغندا وتنزانيا.

وأوغندا، شمال تنزانيا مباشرة، أمرت بالفحص والاختبار فى نقطتى كاسنسيرو وموتوكولا الحدوديتين.

قال إيمانويل عينبيونا، المتحدث باسم وزارة الصحة الأوغندية الأسبوع الماضى، "وزارة الصحة جاهزة فى حالة تأهب قصوى، يتم إجراء تقييمات المخاطر فى المنطقة، نحن نقوم أيضًا باتصالات مستهدفة فى المنطقة.

تظهر الأعراض بشكل مفاجئ، بدءًا من الحمى والغثيان وعلامات المرض الأخرى التى تعكس أعراضًا أخرى مثل الملاريا أو حمى التيفوئيد أو حمى الضنك، مما يجعل من الصعب تشخيص المرض فى البداية.

فى المراحل المتأخرة من المرض، يتسبب مرض ماربورج فى حدوث نزيف من فتحات متعددة بما فى ذلك الأنف واللثة والعينين والمهبل.

يحتوى الفيروس على مضيف طبيعى فى نوع معين من خفافيش الفاكهة يمكنه نقل المرض إلى البشر من خلال برازهم، فى الواقع، تم ربط غالبية حالات تفشى مرض ماربورج الطبيعى بدخول البشر إلى المناجم والكهوف التى تنتشر فيها الخفافيش، وفقًا للمركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

يعود تاريخ الفيروس إلى عام 1967، عندما ظهرت الحالات فى 3 مدن مختلفة - بلجراد وفرانكفورت، ومن المتوقع فى ماربورج.