الصادرات الزراعية الأوكرانية إلى إفريقيا تتجاوز 3 ملايين طن

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صدرت أوكرانيا أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية إلى البلدان الإفريقية منذ إطلاق مبادرة "ممر الحبوب" المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.



وأفادت وزارة السياسة الزراعية والغذاء الأوكرانية - في تقرير لها نقلته كالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم /الأربعاء/ - بأنه تم شحن نحو مليون طن من القمح إلى البلدان المحتاجة مثل إثيوبيا والصومال والسودان واليمن وغيرهم، كما تم شحن أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية أوكرانية - الصنع إلى إفريقيا، منذ إطلاق المبادرة.



كما أوضحت الوزارة الأوكرانية أنه بفضل مبادرة الحبوب من أوكرانيا الإنسانية، يمكن دول مثل إثيوبيا وكينيا واليمن الاقتراب من حصتهم من صادرات القمح في فترة ما قبل اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.