السجن 3 سنوات لطالب سرق عامل دليفري بالإكراه في الاسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام ، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بالسجن 3 سنوات للمتهم " م.أ.م" ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه السرقة بالإكراه .



تعود احداث القضية المقيدة برقم 33360 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بسرقة المجني عليه وإصابته بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول ، أنه حال عودته المجني عليه " أ.س.م" 20 سنة عامل توصيل طلبات دلفيري ف، ي وقت متأخر من الليل وما أن قام بصف الدراجة الخاصة به ،استوقفه المتهم " م.أ.م" طالب، وآخرين طالبين استخدام الدراجة خاصته فرفض طلبهم فقاموا بدفعة أرضا والتحصل عليها، وشرعوا في الانصراف بعيدًا، وتتبعهم المجني عليه، وفطنوا إليه، وأشهر المتهم سلاحًا في وجهه "مطوة" وتعدى عليه المتهم ما أدى لإصابته، واستخلصوا منه مبلغ مالي مملوك له، وأسقطوه أرضًا وانهالوا عليه بالضرب لشل مقاومته، ما أسفر عن فقدانه الوعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت مباحث قسم شرطة المنتزة أول من ضبط المتهم وبحوزته الدراجة، وبالعرض علي النيابة ، تعرف المجني عليه على المتهم من خلال عرضًا قانونيًا، وشهد أنه مرتكب الواقعة ومحرز السلاح الأبيض المطوة في إصابته بالرأس والصدر، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.