الزراعة: تعيين الشرقاوى رئيسا لاتحاد منتجى الحاصلات البستانية

كتبت أسماء نصار

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتعيين أشرف محمد على الشرقاوى، رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، كما شمل القرار تعيين المهندس يحيى عبدالغفار حمد أبو حمدة عضوا ومدير عام للاتحاد.

ويجمع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية العاملين بالقطاع البستاني في مصر من المزارعين والمصدرين وشركات مستلزمات الإنتاج والهيئات والجمعيات، ويقدم لهم العديد من الخدمات في مجال إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية.

ويسعى إلى تنشيط صادرات مصر من المنتجات الزراعية والتي يقوم أعضاء الاتحاد بإنتاجها بمستويات توازي وتفوق مستويات الجودة والسلامة المتعارف عليها دولياً كما يقوم الاتحاد بتوفير منتجات رئيسية كالبرتقال والعنب والبطاطس والبصل، سواء المنتجة بأساليب الزراعة الحيوية أو الزراعة التقليدية الآمنة، وجميعها منتجة وفقاً لقواعد الممارسات الزراعية الجيدة وصالحة للتصدير للأسواق الأوروبية والأسواق العربية والأسواق العالمية الأخرى بما في ذلك الأسواق التي تتطلب مواصفات فائقة في الجودة وسلامة الغذاء

ويقدم الاتحاد جميع شهادات وضمانات الجودة والسلامة التي يحتاجها المستورد وفقاً للمواصفات العالمية.