اليوم السابع
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الرئيس السيسى يطلع على مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد.. إنفوجراف

الأربعاء، 29 مارس 2023 03:34 م
الرئيس السيسى يطلع على مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
 
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• عرض وزير الأوقاف مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد بغرض تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً على يد نخبة من كبار المتخصصين
 
• وجه الرئيس السيسى بمواصلة تلك الجهود على نحو مستدام لصقل خبرات الأئمة وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير
 
• تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لخطة وزارة الأوقاف لإيفاد الأئمة وقراء القرآن الكريم إلى مختلف دول العالم خلال شهر رمضان الكريم
 
• وجه الرئيس السيسى بانتقاء أفضل العناصر من الأئمة والقراء وإعدادهم بصورة متميزة قبل سفرهم للخارج بهدف أداء رسالتهم على الوجه الأكمل
 
• اطلع الرئيس على جهود وزارة الأوقاف للإعداد لمؤتمرها الدولى لمناقشة دور الوسائل الإلكترونية الحديثة فى الخطاب الدينى

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