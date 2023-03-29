اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الأربعاء، 29 مارس 2023 03:33 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه اموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تاجر مخدرات قام بغسل 25 مليون جنيه تقريبا حصيلة الاتجار غير المشروع.
 
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداعه جزء منها بالبنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً.

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