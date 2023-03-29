الداخلية تضبط 37 قطعة نارية فى حملات أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة قسمى شرطة "أول وثان أسيوط" أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية عن ضبط 37 قطعة سلاح نارى

وشملت القطع المضبوطة (8 بنادق آلية – 8 بنادق خرطوش – 18 فرد محلى – 3 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (17 متهم "لعدد 13 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (1005) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .