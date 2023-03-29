الداخلية تضبط شخصًا يبث محتوى مقرصن من خلال 11 موقعًا إلكترونيًا

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بإدارة مواقع إلكترونية يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن بالمخالفة للقانون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية) بإنشاء وتصميم وإدارة 11 موقعًا إلكترونيًا مختلفة المحتوى يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أخبار عامة – أخبار رياضية – مباريات حصرية – إضافةً إلى المحتوى المباشر للقنوات الفضائية والمنصات الرقمية المشفرة) المملوكة لشركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المحلية والأجنبية ، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم ، وأنه يتخذ من مسكنه مقراً لإدارة وتشغيل تلك المواقع مُستخدماً أحدث أساليب التخفي الرقمى للهرب من الملاحقة الأمنية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 3 أجهزة "حاسب آلى" تستخدم لتصميم المواقع الإلكترونية – جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه" –محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت) وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى .