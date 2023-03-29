الداخلية تضبط شخصًا لإنشائه محطة بث تليفزيوني غير مرخصة بالشرقية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط شخص بالشرقية لقيامه بإنشاء محطة بث تليفزيونى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة الشرقية، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها ومحطة التقوية وأمكن ضبط (مالك الشبكة ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 3 وحدة معالجة مركزية ماركات مختلفة تعمل كسيرفر رئيسي للتحكم فى الشبكة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي – 2 هاتف محمول خاصين بالمتهم تحوى أثار ودلائل على إدارته الشبكة – عدد 30 من أجهزة "استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية").

وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.