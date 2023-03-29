الداخلية تداهم 3 مصانع غير مرخصة فى الجيزة والمنوفية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة حملة مُكبرة، استهدفت المصانع والمخازن العشوائية بدون ترخيص بنطاق مديريتى أمن "الجيزة - المنوفية".

أسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" عن ضبط (3 مصانع – مخزن) بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، بمضبوطات بلغت (23,5 طن منتج نهائى لمواد خامة لمنظفات – 6340 قطعة منظفات وورقيات– 6 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية – 10220 قطعة "مواسير مياه وصرف – أدوات مائدة" مصنعة من مخلفات بلاستيكية)، جميعها مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة وبدون بيانات معدة للتداول، ومنسوب إنتاجها للشركات.

وفى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة والأسمدة الزراعية" تم ضبط (2 مخزن –محل) بدون ترخيص بنطاق محافظة المنوفية، بمضبوطات بلغت (27 طن أعلاف حيوانية – 550 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية) مجهولة المصدر وبدون بيانات.