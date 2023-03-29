الخشت: كلية "العلاج الطبيعى" بجامعة القاهرة تحصل على 3 شهادات أيزو

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، حصول كلية العلاج الطبيعي على 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة وهي: شهادة 9001:2015 في نظم إدارة الجودة، وشهادة 45001:2018 في السلامة والصحة المهنية، وشهادة 22301:2019 في استمرارية الأعمال، لتصبح كلية علاج طبيعى جامعة القاهرة هي أول كلية علاج طبيعي بالشرق الأوسط تحصل على 3 شهادات أيزو من أكبر الشركات الأمريكية المانحة للأيزو فى العالم شركة GIC الأمريكية، وذلك بعد انتهاء فريق المراجعة الدولية والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.

وأكد الدكتور محمد الخشت ، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب معها كجامعة من جامعات الجيل الرابع، ووضع طرق إدارة كليات الجامعة المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي، إن حصول الكلية على 3 شهادات أيزو يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، الذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد او تجديد الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وتحسين جودة الأداء الإداري، والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.