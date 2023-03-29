الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣.
الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناءالأربعاء، 29 مارس 2023 03:16 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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