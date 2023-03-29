اليوم السابع
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الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

الأربعاء، 29 مارس 2023 03:16 م
الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣.

تحرير سينا

المحكوم عليهم

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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