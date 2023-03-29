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الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد شخصين من أوزبكستان للصالح العام

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:51 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد شخصين من أوزبكستان للصالح العام وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بإبعاد شخصين من دولة أوزبكستان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شان دخول وإقامة الاجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

نصت المادة 26 من القانون على أنه «لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة، أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها».

ونصت المادة 31 من القانون على أنه «لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية».

 

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نص القرار
 
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نص القرار

 


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