اليوم السابع
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الاستماع لأقوال سائق سيارة نقل انقلبت حمولتها على الدائرى فى الجيزة

الأربعاء، 29 مارس 2023 02:47 م
الاستماع لأقوال سائق سيارة نقل انقلبت حمولتها على الدائرى فى الجيزة انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال سائق سيارة نقل محملة بالقمح انقلبت حمولتها أعلى الطريق الدائري، وذكر أن عجلة القيادة اختلت من يده، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها.
 
 
وذكر السائق أن الحمولة كانت قادمة من مصانع برقاش متجهة إلى شركة مطاحن جنوب القاهره والجيزة، ولم يسفر الحادث عن إصابات.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد انقلاب سيارة أعلى القوس الغربي، القادم من المريوطية اتجاه الجامعة.
 
 
انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة محملة قمح، متجهة إلى شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة. 
 
 
تم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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