الإفراط فى غسل الوجه بالصابون له آثار جانبية.. اعرفى البدائل

كتبت ايناس البنا

غسل وجهك بالصابون كل يوم شيء متأصل من عاداتنا اليومية صباحا، الصابون منظف فائق الفعالية، لكنه أيضًا من بين الأسوأ لبشرة وجهك.وفقًا لأخصائيي الجلد حسب موقع "timesniwnews ، يمكن أن يكون صابون القطع ضارًا حقًا لبشرتك، وخاصة بشرة وجهك، اعتمادًا على المنتج الذي تستخدمه ، يقول الخبراء إن روتينك اليومي لغسل الوجه قد يكون كذلك يجرد الرطوبة الطبيعية ، مما يجعل بشرتك خشنة.

الآثار الجانبية لاستخدام قطعة الصابون

الصابون يساعد على إزالة الأوساخ والحطام ، ويقلل من أضرار الجذور الحرة الناجمة عن التلوث ، ويزيل الخلايا الميتة التي تتراكم على الجلد، ومع ذلك ، هناك بعض الآثار الجانبية الخطيرة إذا كنت تغسل وجهك بالصابون كل يوم، هى:

يمكن أن يسبب الجفاف والشيخوخة المبكرة

مواد كيميائية في الصابون يضعف حاجز الجلد بسهولة ويسمح للسموم والبكتيريا والجراثيم والجزيئات القذرة الأخرى بالتعمق في طبقات الجلد ، مما يسبب ضررًا جسيمًا. يمكن أن يؤدي الاستخدام المستمر للصابون على بشرة الوجه إلى:

احمرار

تهيج وحكة

في تلك الطبقات العميقة ، تواجه المواد الخافضة للتوتر السطحي القائمة على الصابون النهايات العصبية وتؤدي إلى استجابة من الجهاز المناعي ، مما يسبب الالتهاب والتجاعيد.

يضر بميكروبيوم الجلد

هناك أنواع مختلفة من مسببات الأمراض في الجلد ، والتي تحمي الطبقات من هجوم البكتيريا والفيروسات والفطريات الضارة. تُعرف هذه باسم ميكروبيوم الجلد الذي يحافظ على حموضة الجلد عالية.

ومع ذلك ، فإن المواد الكيميائية الموجودة في الصابون تقلل من الحموضة وتقتل الكثير من البكتيريا الجيدة ، مما يتسبب في تفاعل جهاز المناعة. وبالتالي ، قد تلاحظ التهابًا وعدوى وضررًا دائمًا مع حب الشباب والبثور والثآليل.

يسد مسام الجلد

يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم للصابون إلى انسداد المسام الموجودة على سطح الجلد. وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية ، يحدث ذلك لأن معظم قطع الصابون تحتوي على أحماض دهنية تتراكم في المسام وتسدها، يؤدي هذا أيضًا إلى مشاكل جلدية مختلفة مثل الرؤوس السوداء ، والالتهابات ، وما إلى ذلك.

التخلص من فيتامينات البشرة

تعمل ألواح الصابون أيضًا على تجريد الجلد من الفيتامينات الأساسية التي يمكن أن تساعد في جعله يبدو منتعشًا وصحيًا.

فيتامين دينتج عن التعرض لأشعة الشمس ، لكن أطباء الجلد يقولون إنه يتضرر من المواد الكيميائية القاسية في الصابون.

يفاقم الأكزيما

الصابون الذي يحتوي على مسببات الحساسية والمواد الكيميائية القاسية أكثر عرضة لتهيج الجلد ، مما يؤدي إلى تفاقم الأكزيما.

هذه الحالة الجلدية ، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي ، هي حالة التهابية تسبب الطفح الجلدي ، والبقع المتقشرة ، والبثور ، وحتى الالتهابات الجلدية.

كيف تغسل وجهك بأمان

إذا لم يكن صابونًا ، فماذا بعد؟ هناك العديد من الطرق الآمنة والفعالة التي يمكنك من خلالها تنظيف وجهك وإضفاء النعومة والتوهج على بشرة وجهك.

بعض الطرق للقيام بذلك ، وفقًا لنوع بشرتك هي:

منظفات كريم

منظفات الرغوة

منظفات جل

منظفات الطين

منظفات الزيت