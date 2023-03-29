اعترافات لص الهواتف بالقاهرة: بسرق بأسلوب المغافلة ونفذت 4 جرائم سابقة

كتب سليم على

أدلى المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة الموسكى بالقاهرة، باعترافات أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، مؤكدا ارتكاربه 4 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة.

وأضاف المتهم أن يتتبع المواطنين خلال سيرهم بالشوارع وينتظر تحدثهم في الهواتف الخاصة بهم ويقوم بسرقتها بأسلوب المغافلة.

كانت الأجهزة الأمنيي، نجحت في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب (عدد 4 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة") بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.