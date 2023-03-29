اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 06:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعترافات لص الهواتف بالقاهرة: بسرق بأسلوب المغافلة ونفذت 4 جرائم سابقة

الأربعاء، 29 مارس 2023 06:00 ص
اعترافات لص الهواتف بالقاهرة: بسرق بأسلوب المغافلة ونفذت 4 جرائم سابقة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة الموسكى بالقاهرة، باعترافات أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، مؤكدا ارتكاربه 4 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة.

وأضاف المتهم أن يتتبع المواطنين خلال سيرهم بالشوارع وينتظر تحدثهم في الهواتف الخاصة بهم ويقوم بسرقتها بأسلوب المغافلة.

 كانت الأجهزة الأمنيي، نجحت في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب (عدد 4 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة") بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.


سرقة

جرائم السرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة