استمرار عادل حامد بعضوية مجلس إدارة المصرية للاتصالات بجانب منصبه بوزارة الاتصالات

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ، موافقة مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه أمس الثلاثاء، الموافقة على تعيين المهندس محمد نصر الدين محمد على عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بعد قبول المجلس طلب المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله بالإعفاء من منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وسيتولى منصب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن يظل عضوا غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

قال الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إنه وقع الاختيار على المهندس محمد نصر الدين، كعضو منتدب للشركة، وذلك لما يتمتع به من خبرة متميزة وواسعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يؤهله للاستكمال مسيرة الشركة واستمرارية الزيادة على المستويين المحلي والدولي، كما تؤهله خبرته السابقة ودورة الريادي في الشركة المصرية للاتصالات كرئيس وحدة أعمال خدمات الاتصالات الدولية في عام 2014 ليكون المرشح الأمثل لهذا المنصب حيث سيتمكن من إدارة الشركة وتعظيم قيمة أصولها واستثماراتها وتنفيذ استراتيجية الشركة في إطار رؤيتنا للتوسع والنمو في قاعدة عملائنا على مستوى كافة الخدمات المقدمة ونتمنى له التوفيق في منصة ومهامة الجديدة.

ووجه ماجد عثمان، الشكر للمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي السابق على جهوده المتميزة وقيادته الناجحة للشركة في ظل العديد من التحديات التي واجهتنا في الفترة السابقة.