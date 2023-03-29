اليوم السابع
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إيطاليا.. حريق فى مصنع للمواد الكيميائية.. فيديو

الأربعاء، 29 مارس 2023 11:48 ص
إيطاليا.. حريق فى مصنع للمواد الكيميائية.. فيديو جانب من حريق المصنع
وكالات

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اندلع حريق في مصنع للمواد الكيميائية في سان بيترو موسيزو، في إيطاليا، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود في سماء المنطقة، كما انتشرت رائحة كريهة، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة.

 

وذكرت Rai news الإيطالية أن حوالي 30 عاملا كانوا متواجدين داخل المصنع عند اندلاع الحريق، وتمكنوا جميعا من إنقاذ أنفسهم، فيما حضرت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الموقع.

 

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قررت الشرطة إخلاء المنازل في محيط 500 متر من المصنع. فيما أفاد شهود عيان أن ألسنة اللهب وصل ارتفاعها إلى 50 مترا وسط سماع دوي انفجارات متكررة.

 

وقال مستشار السلامة في بلدية نوفارا، رافاييل لانزو: "نحن نتابع الوضع، وننتظر الحصول على المزيد من المعلومات"، داعيا سكان المنطقة إلى إبقاء نوافذهم مغلقة.

 

 


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