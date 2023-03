إيطاليا.. حريق فى مصنع للمواد الكيميائية.. فيديو

اندلع حريق في مصنع للمواد الكيميائية في سان بيترو موسيزو، في إيطاليا، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود في سماء المنطقة، كما انتشرت رائحة كريهة، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة.

وذكرت Rai news الإيطالية أن حوالي 30 عاملا كانوا متواجدين داخل المصنع عند اندلاع الحريق، وتمكنوا جميعا من إنقاذ أنفسهم، فيما حضرت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى الموقع.

Incendio in zona industriale a San Pietro Mosezzo provincia di Novara, cause ignote in un magazzino di solventi. pic.twitter.com/sM36ahmuNv