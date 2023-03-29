إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى بجوار مطار سوهاج الدولى وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة بيجو 7 راكب وسيارة نقل ثقيل نتج عن التصادم إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم الدفع بــ 4 سيارات إسعاف لمكان الحادث تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارتين ووجود مصابين تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة الأولية وقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة بيجو وسيارة نقل ثقيل نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص تبين أنهم محمد . غ . م 50 سنة مصاب بكسر مضاعف بالزراع الأيسر، وحسين . ا . م 21 سنة بجروح وسحجات متفرقه بالجسم، وإصابة قاسم . ن . ق 30 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وحسين . ع . ع 24 سنة، وإصابة أحمد . م . ا 17 سنة بإشتباه كسر بالسائق، وإصابة حسين . ر . ح 39 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإشتباه كسر بالزراع، وإصابة بشار . م . ع 23 سنة بإشتباه كسر بالزراع الأيمن والساق اليسرى، وجميعهم يقيمون بقريه العوامر دائرة مركز أبو تشت بمحافظة قنا تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجامعى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.