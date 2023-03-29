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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائرى اتجاه التجمع

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:52 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائرى اتجاه التجمع حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية اتجاه التجمع، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما قام رجال الأسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
 
وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة "سوزوكى" نتج عنها إصابة 4 أشخاص وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى، وعلى الفور قام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.
 
 
 

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