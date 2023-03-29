إصابة فتاة عقرها كلب بأحد شوارع صان الحجر فى الشرقية

أصيبت فتاة بجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضها لعقر كلب أثناء سيرها بالشارع بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى، بوصول "عزة ع م" 18 سنة مقيمة نطاق دائرة صان الحجر، بعقر كلب، وتم تقديم الاسعافات الاولية لها والعلاج اللازم.

فيما أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق المجاورة 36 بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارتين ميكروباص طريق المجاورة 36 نطاق مدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن إصابة 4 بإصابات متنوعة، فجرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.