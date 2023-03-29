إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنان، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم، ونقلا إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.



تلقت شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي، في اتجاه القاهرة، أمام كافيتريا أبو أدهم الصعيدي، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة المواطنين الإثنين، ونقلا للمستشفى، لتلقي العلاج.





