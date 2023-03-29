اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 09:50 ص
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:01 ص
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطنان، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم، ونقلا إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي، في اتجاه القاهرة، أمام كافيتريا أبو أدهم الصعيدي، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة المواطنين الإثنين، ونقلا للمستشفى، لتلقي العلاج.


 


الفيوم

انقلاب سيارة

طريق أسيوط الصحراوي الغربي



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