إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب مواطنان، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم، ونقلا إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
تلقت شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي، في اتجاه القاهرة، أمام كافيتريا أبو أدهم الصعيدي، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة المواطنين الإثنين، ونقلا للمستشفى، لتلقي العلاج.
اسعاف - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب مواطنان، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم، ونقلا إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
الموضوعات المتعلقة
محافظ الفيوم يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالمراكز المختلفةالسبت، 25 مارس 2023 03:36 م
محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكانالثلاثاء، 28 مارس 2023 07:01 م
محافظ الفيوم يكلف المسؤولين بتركيز الجهود على ثلاث مراكز للتعامل مع الكثافة السكانيةالثلاثاء، 28 مارس 2023 10:45 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة