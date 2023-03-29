إصابة شخصين صدمهما توك توك مجهول فى الإسماعيلية

أصيب شخص وفتاة باصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح صدمهما توك توك مجهول على الطريق الزراعى دائرة مركز ابوصوير وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ.

إدعاء تصادم توكتوك مجهول بشخصين على الطريق الزراعى دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة كلا من شيرين صبحي محمد 40 عام مقيمة المنايف دائرة مركز ابوصوير ومصابة كدمة بالجانب الأيمن ومحمد سالم أيوب 39 عام مقيم أبو صوير ومصاب جرح قطعي بالرأس.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.