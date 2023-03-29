إصابة سيدة وطفلتين صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت سيدة وطفلتين، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق بمدينة بني سويف، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة سيدة وطفلتين بعد أن صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، ونقلت كلا من سوزان عبد الحميد عبد المجيد، 37 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وريتاج محمد رمضان 3 سنوات مصابة بكدمات بالجسم، وسمر محمد رمضان سته أشهر مصابة بسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.