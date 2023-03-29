إصابة رضيع بحروق إثر سقوطه فى ماء مغلى داخل منزله بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب طفل رضيع عمره 9 شهور بحروق سفلية من الدرجات الثلاثة وحروق بالوجه بنسبة 50%، إثر سقوطه فى ماء مغلى داخل المنزل نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



استقبل مستشفي بلبيس المركزى بمحافظة الشرقية، " م و س" 9 شهور، مصابا بحروق سفلية من الدرجات الثلاثة وحروق بالوجه بنسبة 50%، إثر سقوطه فى ماء مغلى داخل المنزل نطاق مركز بلبيس، وتم تقديم الأسعافات الأولية له والعلاج اللازم.



وفي سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء ناحية قرية طواحين اكراش نطاق مركز الابراهيمية.



يذكر أنه أصيب زوجين ونجليهما بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية، طريق ميت جابر نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.



البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق قرية ميت جابر، مركز بلبيس مما أسفر عن إصابة " أحمد غ ال " 40 سنة وزوجته " فتحية ف " 40 سنة ونجليهما " أحمد" 9 سنوات و" يوسف" 7 سنوات بإصابات متنوعة،



جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.